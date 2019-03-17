السيسي: الشاب الأفريقي يستطيع فرض نفسه في كل البلاد

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي - في مداخلة خلال فعاليات الجلسة النقاشية بعنوان " مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية " أن الشاب الأفريقي، أو المصري، يستطيع بقدراته التي وهبها له الله، من همة، وإرادة، وقدرة علي العمل والمثابرة، أن يفرض نفسه في البلاد التي يسافر إليها، لافتا إلى أن العقل فقط دون مثابرة لن يأتي بنتيجة.



وأضاف قائلا، تعالوا نتفق مع تلك الدول، ونقول لهم، مثلا عندما نرسل الدكتور مينا إلى إنجلترا، سنطلب منه عمل "بروتوكول " يضم كل شبابنا الذين يسافرون هناك، ويقومون بإثراء البحث العلمي، وابتكار منتج قابل للتدوال، مؤكدا أن من حقنا الحصول على هذا المنتج.



وأشار إلى أن الكثير تحدث عن التمويل خلال الجلسات الماضية، وأنه يريد أن يسمعه جميع الحضور في القاعة، وحتي من يسمعونه الآن ويشاهدونه أن يفكروا دائما "منين وبكام" لافتا إلى أنه لا يوجد شيء يتم تنفيذه بدون أن نعرف "منين وبكام".



وأردف الرئيس السيسي " عندما تحدثنا عن مبادرة القضاء على "فيروس سي" كان يجب وجود تمويل لتلك الحملة، و"عندما تحدثنا عن قوائم الانتظار كان يجب أن يكون هناك تمويل لتلك الحملة أيضا، وتحدثنا عن قدرات شبابنا" مؤكدا أننا ككبار - ولا أقصد كبار بالمناصب - يجب أن نكون واثقين، ونعطي تلك الثقة لأبنائنا وشبابنا وفتياتنا، وندعمهم ونصفق لهم.



وأضاف أنه بالمناسبة، نريد أن نصفق للمهندس أيثم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، لافتا إلى أنه عندما تحدثت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن هذا المشروع، قالت إن من قام بذلك شاب من الوزارة، وليست شركة هندسية أو مكتب خارجي، ولكن من داخل الوزارة.



وشدد الرئيس على أن هذا من شأنه أن يقصر من مدة صناعة البحث العلمي.



وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أن شبابنا وفتياتنا هم من لديهم تلك القدرة لتقصير المسافة أو الوقت علينا، وأنه بدون القيم والمباديء سنسير في طريق آخر.



وتابع "إذا كنا سنربط صناعة البحث العلمي بالصحة أو بأى قطاع أخر، فهي صناعة تقدمت في تلك الدول لأن آلياتها موجودة وناجحة ومستقرة، وأيضا هي موجودة لدينا، ولكن ليست بالكفاءة المطلوبة، ولا يتبقي لنا كحكومة وكدولة بإرادتنا السياسية، إلا أن نبذل كل جهدنا لنعطي الفرصة لعقول متفردة ومتميزة أن تكون معنا وتقودنا، ونكون سعداء وهم يقومون بقيادتنا، طالما أن الله منح الشباب تلك المواهب".



ووجه الرئيس السيسي شكره للجميع علي الأفلام التسجيلية التي تم عرضها خلال الجلسات.



وأكد الرئيس السيسي - في ختام المداخلة - للحضور - أن كل ما لدينا في مصر نقدمه إن كان سيعود بالنفع وذلك بكل تقدير وتواضع ومحبة.