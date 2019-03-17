القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
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الأحد 17/مارس/2019 - 02:58 م

بدء محاكمة عاملين في "الاتجار بالبشر" بالسلام

بدء محاكمة عاملين
عادل عبد العال
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بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة عاملين بتهمة الاتجار في البشر بمدينة السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، للمتهمين "محمد ز"، عامل، و"محمد ع"، عامل، تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعين وهم الأطفال "عبد الله أنور، إبراهيم محمد، عبد العال أحمد، أحمد محمد، عبد الرحمن أحمد، محمد أحمد"، بقصد استغلالهم في أعمال التسول، إذا اتفق المتهمان على استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذًا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجني عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط - لصالحهم.

ووجهت النيابة للمتهم الأول هتكه عرض الطفلين "ع. أ"، و"إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.

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