القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
الثقافة
الأحد 17/مارس/2019 - 02:56 م

اتحاد كتاب مصر يحتفي بذكرى ميلاد "صبري موسى"

اتحاد كتاب مصر يحتفي
جمال عاشور
dostor.org/2555879

تنظم شعبة السرد باتحاد كتاب مصر، في السادسة ونصف مساء غد الإثنين، أمسية حافلة بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب الكبير صبري موسى، بحضور أسرته زوجته الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان وشقيقته الكاتبة والمترجمة زينب موسى، والكاتب أحمد زحام وهاجر سمير.

فضلا عن عطيات أبو العينين، رئيس شعبة السرد، د. محمد علي سلامة، د. نوران فؤاد، الكاتب خيري حداد، وتأتي الأمسية بالتعاون مع شعبة الخيال العلمي برئاسة د. صلاح معاطي.

ويشارك كل من د. سهير المصادفة مدير عام النشر بالهيئة العامة للكتاب، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مدير عام المركز القومي لثقافة الطفل، الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، والشاعر والكاتب الصحفى عبد الوهاب داوود.

وتقدم رؤى نقدية من أصدقاء شعبة السرد والخيال العلمي د. سلامة تعلب والناقد معتز عزت، والعديد من الشهادات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

وزير النقل يقيل نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية

أويل برايس: إيطاليا تدعم مصر لتصبح مركزا لتصدير الغاز لأوروبا

تفاصيل افتتاح مصنعين جديدين ببورسعيد باستثمارات 200 مليون دولار

السيسي يطلع على أنشطة شباب رواد الأعمال في مصر

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الأنجليزي

وزير النقل يقيل نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية

القصة الكاملة لاحتجاز 12 إخوانيًا في تركيا تمهيدًا لترحيلهم لمصر

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح

ألبومات الصور

بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس معمل تكاثر النخيل (صور)

رياضة

خدمات طبية مكثفة بالبطولة الأفريقية لسيدات الطائرة

ثريا محمد تغيب عن سيدات سلة الأهلي في نهائي كأس مصر

20 مليون يورو عقبة يوفنتوس في التعاقد مع أليكسيس سانشيز

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الأنجليزي

وزير النقل يقيل نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية

القصة الكاملة لاحتجاز 12 إخوانيًا في تركيا تمهيدًا لترحيلهم لمصر

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح

ads
كشكول

الجامعة الأمريكية تطلق الطبعة الإنجليزية من مذكرات "أبو الغيط" .. غداً

بالصور.. افتتاح معرض الكتاب الجامعي السادس بالمنيا

منظمة خريجى الأزهر تحتفي بتخريج دفعة الأئمة الليبيين.. غداً

بالصور.. جامعة الإسكندرية تستقبل سفير تنزانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

بالصور.. "هندسة شبين" تفتتح أكبر مؤتمر لتنمية البيئة المستدامة

الأمصار

بعد النائب الأسترالي.. تصريح عنصري لوزير إيطالي عقب هجوم نيوزيلندا

الأردن يرفض قرار إسرائيل إغلاق "باب الرحمة"

مقتل 4 في انفجار قنبلة بخط للسكك الحديدية الباكستانية

"سوريا الديمقراطية": فرار 60 ألفا معظمهم مدنيون من آخر جيب لداعش

بعد الهاشتاج المسئ.. أمير سعودي يوجه رسالة إلى السوريين في المملكة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

لغز "التعب المزمن" يعرض باحثًا في أكسفورد لهجوم عنيف

شيرين الطحان ضيفة شرف مهرجان "إيفنتي"

دراسة تكشف متى يشعر "العجوز" أنه أصغر سنًا ؟

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

باحثون أمريكيون يطورون علاجًا تجريبيًا ضد سلالات الأنفلونزا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎