اتحاد كتاب مصر يحتفي بذكرى ميلاد "صبري موسى"

تنظم شعبة السرد باتحاد كتاب مصر، في السادسة ونصف مساء غد الإثنين، أمسية حافلة بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب الكبير صبري موسى، بحضور أسرته زوجته الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان وشقيقته الكاتبة والمترجمة زينب موسى، والكاتب أحمد زحام وهاجر سمير.



فضلا عن عطيات أبو العينين، رئيس شعبة السرد، د. محمد علي سلامة، د. نوران فؤاد، الكاتب خيري حداد، وتأتي الأمسية بالتعاون مع شعبة الخيال العلمي برئاسة د. صلاح معاطي.



ويشارك كل من د. سهير المصادفة مدير عام النشر بالهيئة العامة للكتاب، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مدير عام المركز القومي لثقافة الطفل، الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، والشاعر والكاتب الصحفى عبد الوهاب داوود.



وتقدم رؤى نقدية من أصدقاء شعبة السرد والخيال العلمي د. سلامة تعلب والناقد معتز عزت، والعديد من الشهادات.