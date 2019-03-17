منى عبدالعاطي: مصر تبعث برسالة إلى العالم من أقصى الجنوب

قالت الدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان يعكس اهتمام القيادة المصرية برئاسة السيسي بالقارة الأفريقية، ولاسيما الشباب باعتبارهم مفتاح المستقبل وجسر التواصل بين الشعوب لتأسيس علاقات قوية بين الشعوب العربية الإفريقية.



وأوضحت "عبد العاطي"، في بيان صحفي لها، أن اختيار أسوان لتكون عاصمة للشباب الإفريقي، نظرا لأنها تعبر عن الثقافة العربية والأفريقية باعتبارها الأقرب جغرافيا من القارة، فضلًا عن أنها المدخل الحقيقي الذي اختارته مصر لتحقيق طموحاتها مع الشعوب القارة.



وأكدت نائبة البرلمان، أن الملتقى يبعث برسائل تآخي وتسامح بين الشعوب العربية والإفريقية للعالم، ولتحقيق مزيد من التوافق والتواصل بين الشباب، وإتاحة الفرصة لتوحيد القواسم المشتركة بين الشباب العربي والإفريقي.



ولفتت عضوة البرلمان إلى أن الملتقى يعد أولى تطبيقات قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل أسوان عاصمة للشباب الإفريقي والتي جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وقرار نابع من اهتمام القيادة السياسية في مصر بالبعد الإفريقي وتوجيه الاهتمام الثقافي والاقتصادي والسياحي والفكري، وغير ذلك للأشقاء في القارة السمراء.