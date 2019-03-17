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الأحد 17/مارس/2019 - 02:49 م

عامر خان يعرب عن حماسه للعمل في اليابان وإفريقيا

الفنان الهندي عامر
الفنان الهندي عامر خان
منار أحمد
dostor.org/2555871

قال الفنان الهندي عامر خان، الشهير في الهند والوطن العربي، إنه لا يوجد لديه سحر سينما هوليوود، مبينًا أنه سيعمل في أي جزء من العالم إذا حصل على فرصة جيدة، قائلا: بالنسبة لي، كممثل، المهم هو ما يدور حوله الفيلم وما يحاول قوله. 

وأضاف خان، من خلال مؤتمر صحفي له، وفقل لصحيفة هندوستان تايمز، لا يهم أي جزء من العالم الذي تنشأ منه، إذا قدم لي شخص ما من اليابان أو إفريقيا شيئًا، وإذا كنت متحمسًا، فسأفعل ذلك، لافتًا إلى أنه لا يوجد لديه سحر هوليوود.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في مومباي، قال خان إنه حريص على العمل كمخرج، لكن تركيزه في الوقت الحالي على التمثيل لأنه يثيره، مؤكدًا أنه في اليوم الذي يتحول فيه إلى مخرج سينمائي، سيترك التمثيل.

وأشار النجم عامر خان إلى أن صناعة الأفلام تثير إعجابه، لكنه يريد حاليًا التركيز على التمثيل، قائلًا: أنا أميل نحو صناعة الأفلام وتوجهت بالمصادفة إلى إخراج فيلم تار زامين بار.

وأضاف: لقد أحببت صناعة الأفلام والتمثيل ولا أستطيع أن أغتنم الاثنين، ولكن ما يمكنني قوله الآن هو أنني بدأت حياتي المهنية كممثل وأنه يثيرني، وفي اللحظة التي أصبح فيها صانع أفلام كامل، سأتوقف عن التمثيل.

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