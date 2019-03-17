kora best | مشاهدة الزمالك بث مباشر | يلا شوت الزمالك ونصر حسين داي
kora best | مشاهدة الزمالك بث مباشر | يلا شوت الزمالك ونصر حسين داي
kora best | مشاهدة الزمالك بث مباشر | يلا شوت الزمالك ونصر حسين داي
يقوم فريق نصر حسين داي الجزائرى، بإستضافه نظيره الزمالك، فى الجولة الأخيرة من دورى المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر أن تقام فى تمام السادسة مساء الأحد، على ملعب 5 جويلية بالجزائر.
kora best | مشاهدة الزمالك بث مباشر | يلا شوت الزمالك ونصر حسين داي
يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتى بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، وسيحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى بالجزائر، فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.
kora best | مشاهدة الزمالك بث مباشر | يلا شوت الزمالك ونصر حسين داييدير اللقاء الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الكاميروني الفيس جوي نيجوجو ، والبوركينابي ساديو تياما