يقوم فريق نصر حسين داي الجزائرى، بإستضافه نظيره الزمالك، فى الجولة الأخيرة من دورى المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر أن تقام فى تمام السادسة مساء الأحد، على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

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يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتى بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، وسيحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى بالجزائر، فى حين يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.

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يدير اللقاء الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الكاميروني الفيس جوي نيجوجو ، والبوركينابي ساديو تياما