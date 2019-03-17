اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd

تنطلق مباراة نصر حسين داى ضد الزمالك ، فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني





اتش دي كورة ستار| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية بث مباشر kora hd

، وتقام فى نفس التوقيت، مباراة بترو أتليتكو الأنجولي مع جورماهيا الكيني، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 8 ، ويتصدر الزمالك قبل مواجهة الليلة، مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نصر حسين داي، فيما يتذيل جورماهيا الترتيب بـ6 نقاط.

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خسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو ببرج العرب 1-1 في الجولة الثالثة، وحقق فوزا غاليا في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو في أنجولا، وفي الجولة الخامسة اكتسح جورماهيا برباعية