مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم 17-03-2019 الدوري الانجليزي يلا شوت

الان وبدون تقطيع على الدستور مباشر بث مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد 17-3-2019، في الدوري الانجليزي البريميرليج.





حيث يحتل الريدز المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الآن برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر مان ستى، وقد خاض ليفربول هذا العام 30 مباراة، فاز في 22 وتعادل في 7 وهزم في 1، بينما نجح الفريق في تسجيل 68 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف.





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مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي يدخلها فريق الريدز وهو عينه على الثلاث نقاط فقط لاغير لمواصلة منافسته على صدارة الجدول ومن ثم الفوز بلقب البطولة التي تصدرها الآن بدلا منه فريق مان يونايتد بفارق نقطة واحدة، فهو يسعى لتحقيق الفوز وأنتظار تعثر المان ستي في مباراته القادمة للعودة للصدارة من جديد.





ويسعى الدولى محمد صلاح، جناح «الريدز»، لكسر الصيام التهديفى غير المسبوق مع فريقه منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث لم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات فى جميع المسابقات.





بطاقة مباراة ليفربول وفولهام اليوم





البطولة : الدوري الإنجليزي

الجولة : الأسبوع الحادي والثلاثون

ملعب المباراة : استاد كرافين كوتاج ” ملعب فولهام “

التوقيت : 4:15 مساءا بتوقيت مصر