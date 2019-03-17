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الأحد 17/مارس/2019 - 01:41 م

kora new مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر بدون تقطيع الأحد 17-3-2019

kora new مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر بدون تقطيع الأحد 17-3-2019

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام
الدستور مباشر
dostor.org/2555757

مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي يدخلها فريق الريدز وهو عينه على الثلاث نقاط فقط لاغير لمواصلة منافسته على صدارة الجدول ومن ثم الفوز بلقب البطولة التي تصدرها الآن بدلا منه فريق مان يونايتد بفارق نقطة واحدة، فهو يسعى لتحقيق الفوز وأنتظار تعثر المان ستي في مباراته القادمة للعودة للصدارة من جديد.

حيث يحتل الريدز المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الآن برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر مان ستى، وقد خاض ليفربول هذا العام 30 مباراة، فاز في 22 وتعادل في 7 وهزم في 1، بينما نجح الفريق في تسجيل 68 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر بدون تقطيع
بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر رابط سريع
ويسعى الدولى محمد صلاح، جناح «الريدز»، لكسر الصيام التهديفى غير المسبوق مع فريقه منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث لم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات فى جميع المسابقات.

بطاقة مباراة ليفربول وفولهام اليوم

البطولة : الدوري الإنجليزي
الجولة : الأسبوع الحادي والثلاثون
ملعب المباراة : استاد كرافين كوتاج ” ملعب فولهام “
التوقيت : 4:15 مساءا بتوقيت مصر

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