موقع قبرصي: مصر تنتظر 12 مليون سائح وتعود بقوة للخريطة العالمية

أكد موقع "إن قبرص" أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع السياحة العالمي بسبب ما تواجه الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة وهي روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا.



وتابع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاوف أزمة العملة في روسيا والأزمات الداخلية في ألمانيا جعلت الحجوزات في الأسواق الرئيسية محدودة حتى الوقت الحالي.



وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض حركة السياحة في قبرص واليونان خلال العام الجاري، بينما انخفضت السياحة في بريطانيا بسبب الأزمات الداخلية وعدم اليقين من بريكست حتى الآن بالإضافة إلى الطقس السئ والمنافسة القوية مع مصر وتركيا.



وأوضح أن مصر تتوقع قدوم 12 مليون سائح لها خلال هذا العام مقابل 10 مليون سائح خلال العام الماضين حيث يعود السوق المصري بقوة.