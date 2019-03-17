بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي (لايف) كورة لايف بث الاسطورة

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر لواحدة من أقوى مباريات الموسم بين الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد "5 جويلة" ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة



الزمالك يدخل مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفريق الفوز في أخر مواجهتين أمام بترو أتلتيكو وجورماهيا لتنتعش آمال الفريق في التأهل للدور القادم من البطولة.

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة



الزمالك يخوض مباراة اليوم ويأمل في تفادي الهزيمة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل مباشرة للدور القادم، أو التعادل بأي نييجة مع انتظار ما ستسفر عنه مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو والتي تقام في نفس التوقيت.

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس استدعى 23 لاعبا للقاء اليوم وهم: "محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح - حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - بهاء مجدى، عبد الله جمعة - حازم إمام - محمود عبد العزيز - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - إبراهيم حسن - أحمد مدبولى - محمد عنتر - حميد أحداد - وخالد بوطيب - عمر السعيد".

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة





ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود جنش





الدفاع: حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - عبد الله جمعة





الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - حميد أحداد





الهجوم: خالد بوطيب

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق نصر حسين داي لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة، حيث تعني أي نتيجة غير الانتصار خروج الفريق الجزائري من دور المجموعات.





يدخل الزمالك مباراة اليوم في المركز الأول برصيد 8 نقاط، بينما يقع نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني.





القنوات النقاقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي





ستكون مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، عبر "بي ان سبورت HD1" بصوت المعلق المصري أحمد عبده والجزائري عادل خلو.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي:-





-قناة الجزائرية الأرضية مجانا لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم والتي يمكن استقبالها عبر التردد 11680.

-قناة ARENA SPORT القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

-قناة 3 Sport القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

-قناة AZ Tv القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

-قناة CBC SPORT HD القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي