مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Yalla shoot لينك سريع يوتيوب liverpool شاهد ليفربول اليوم

الجماهير المصرية على موعد جديد لمشاهدة الفرعون الصغير محمد صلاح في قمة ليفربول ضد فولهام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وهو موعد المباراة كما حددت من قبل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، يلا شوت مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.





يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019

كورة لايف يسعي الفرعون محمد صلاح فى كسر هذا الصيام التهديفي ومواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي، حيث يحتل وصافة هدافو البريميرليج هذا الموسم برصيد 17، خلف هداف مانشستر سيتي القناص سيرجيو أجويروب18 هدف.

يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019 ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019



وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019

تشكيل وغيابات ليفربول يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وهندرسون للإصابة. ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019

أليسون آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد فبيانو- فينالدوم- ميلنير (لالانا) ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح

يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اون لاين بث مباشر اليوم 17-3-2019



