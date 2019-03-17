بث مباشر .. مباراة ليفربول وفولهام - يوتيوب

ويحتل ليفربول وصافة البريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتى، بينما يوجد فولهام فى المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة فقط.





يعانى ليفربول من غياب قائده «هندرسون» بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكاحل والتى ستبعده عن المشاركة مع الفريق بأوامر من الجهاز الطبى، وأيضاً هناك شكوك حول لحاق نابى كيتا والذى يعانى من إصابة عضلية.





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أما فريق فولهام فيدخل مباراة الريدز وهو في موقف لا يحسد عليه أبدا، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة جمعهم من حصيلة 30 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 5 وهزم في 21 مباراة، وسجل الفريق هذا العام 28 هدف واستقبلت شباكه 68 هدف، ولذلك فسوف يقاتل هو الأخر من أجل تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط والتقدم خطوة نحو منطقة الدفئ والأمان وخاصة أنه لم يعد له شيئا يفقده.







