بث مباشر.. مباراة ليفربول وفولهام بـالأسبوع 31 في "البريميرليج"

تقدم الدستور لايف بث مباشر لمباراة ليفربول وفولهام ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي من "البريميرليج" .

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأحد.

تقام في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد على ملعب"كرافين كوتاج".

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز لمزاحمة مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، خاصة أن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 73 بفارق نقطة واحدة على المتصدر.

كما يحاول الفرعون المصرى محمد صلاح صاحب المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فولهام.