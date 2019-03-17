"أليانز للتأمين" توقع بروتوكول تعاون مع "اليونسيف" لدعم برامج الطفولة

وقعت شركة أليانز للتأمين مصر بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".



وأوضح أنطوان عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين مصر، أن البروتوكول الموقع بين الشركة ومنظمة اليونسيف يمتد لمدة 3 سنوات.



وأضاف "عيسى" على هامش المؤتمر الصحفي للبروتوكول اليوم، أن البروتوكول يهدف لتقديم الدعم المالي لأحد برامج دعم الطفولة المشتركة بين منظمة اليونسيف ووزارة التضامن الاجتماعي.



وأشار إلى أنه سيتم التبرع بجزء من قسط كل وثيقة تأمينات حياة صادرة من شركة أليانز لتأمينات الحياة، وكذلك جزء من قسط وثيقة تأمينات السيارات الصادرة من شركة أليانز للتأمين مصر.