مصرع 31 شخصًا وفقدان 70 آخرين جراء إعصار "إيداي" شرق زيمبابوي

أعلنت وزارة الإعلام في زيمبابوي مصرع 31 شخصا وفقدان 70 آخرين بعد تعرض منطقة (شيمانيماني) شرقي البلاد لإعصار (إيداي).



وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد أن (إيداي) يعد أقوى إعصار شهدته منطقة جنوب إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن رياحا تبلغ سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة هبت على المنحدرات الجبلية لمنطقة (تشيمانيماني) في زيمبابوي لعدة ساعات.



من جهتهم، أكد ناخبون محليون أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات طينية وتدمير الجسور واجتياح منازل.



وأفاد الراديو بأنه منذ الأربعاء الماضي، يجتاح إعصار (إيداي) جزءا من جنوب إفريقيا وبدأ بوسط موزمبيق ومدينة (بيرا)، حيث لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم وما زالت رابع أكبر مدينة في موزمبيق بدون كهرباء واتصالات.



كانت مروحيات تابعة لسلاح الجو في زيمبابوي تعمل على إنقاذ المتضررين إلا أن الرياح القوية تبطئ رحلاتها.