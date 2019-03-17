وزير النقل يقيل نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية
قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إقالة مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، بسبب ما نسب إليه من مخالفات مالية وإبعاده عن قطاع الشئون المالية.
ووصل الوزير إلى محطة سيدي جابر بالإسكندرية قادما من القاهرة بعدما استقل من محطة مصر قطار رقم 905، إذ تفقد حالة القطار واستمع لشكاوى الركاب ووعدهم بتحسن الخدمة.
وافتتح الوزير فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 8" التي تنظمه الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والمعلومات والنقل البحري.