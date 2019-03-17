كورة لايف | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | رابط يلا شوت (ZAMALEK) شاهد مباراة الزمالك ون

كورة ستار | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | رابط يلا شوت (ZAMALEK) شاهد مباراة الزمالك ون

الزمالك يدخل مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفريق الفوز في أخر مواجهتين أمام بترو أتلتيكو وجورماهيا لتنتعش آمال الفريق في التأهل للدور القادم من البطولة.

كورة ستار | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | رابط يلا شوت (ZAMALEK) شاهد مباراة الزمالك ون

الزمالك يخوض مباراة اليوم ويأمل في تفادي الهزيمة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل مباشرة للدور القادم، أو التعادل بأي نييجة مع انتظار ما ستسفر عنه مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو والتي تقام في نفس التوقيت.

كورة ستار | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | رابط يلا شوت (ZAMALEK) شاهد مباراة الزمالك ون

الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس استدعى 23 لاعبا للقاء اليوم وهم: "محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح - حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - بهاء مجدى، عبد الله جمعة - حازم إمام - محمود عبد العزيز - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - إبراهيم حسن - أحمد مدبولى - محمد عنتر - حميد أحداد - وخالد بوطيب - عمر السعيد".

كورة ستار | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | رابط يلا شوت (ZAMALEK) شاهد مباراة الزمالك ون

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود جنش





الدفاع: حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - عبد الله جمعة





الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - حميد أحداد





الهجوم: خالد بوطيب

كورة ستار | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | رابط يلا شوت (ZAMALEK) شاهد مباراة الزمالك ون

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق نصر حسين داي لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة، حيث تعني أي نتيجة غير الانتصار خروج الفريق الجزائري من دور المجموعات.





يدخل الزمالك مباراة اليوم في المركز الأول برصيد 8 نقاط، بينما يقع نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني.



