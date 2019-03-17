أويل برايس: إيطاليا تدعم مصر لتصبح مركزا لتصدير الغاز لأوروبا

أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن إيطاليا بدأت تدير ظهرها للغاز الروسي بعد أن بدأت مصر في عرض مناقصات بيع الغاز الطبيعي.



وتابع أن اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة في منطقة شرق البحر المتوسط بمثابة طوق إنقاذ للاتحاد الأوروبي وفرصة لعد الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية بشكل كامل في ظل لعبة الطاقة والسياسة المعقدة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.



وأضاف أن إيطاليا تعد هي اللاعب الرئيسي لأنها نقطة انطلاق توصيل الغاز المصري والقبرصي وباقي دول المنطقة لأوروبا.



وأشار إلى أن عملاق الطاقة الإيطالية "إيني" بمشاركة "إكسون موبيل" الأمريكي قد اكتشفوا حقول بحرية بها غاز ضخمة في مصر وقبرص.



وأوضح أن مصر تعد مفتاح تصدير الغاز لأوروبا عن طريق إيطاليا، لأن أي خطة لبناء خط أنابيب بين إيطاليا وقبرص واليونان تواجهها تحديات سياسية كبيرة خصوصًا من قبل تركيا كما أن تكلفتها مرتفعة للغاية وستسغرق وقت طويل في البناء.



وتابع الموقع أنه في ظل دراسة قبرص واليونان تأسيس خط أنانبيب، تتحرك مصر بالفعل لتصدير الغاز لأوروبا بعد استيراد الغاز من قبرص وتسييله في محطاتها، وهو ما يعني أن خط الأنابيب المصري القبرصي يضع مشروع خط إيطاليا قبرص اليونان في خطر.



وأكد أن أوروبا تريد تنويع مصادر الطاقة لديها، كما أن إيطاليا تريد أن تصبح مركز توريد الغاز جنوبي أوروبا سواء عبر خط قبرص اليونان "إيست ميد" أو عن طريق مصر.



وأشار إلى أن عملاق الطاقة الإيطالية إيني، طرحت فكرة تحويل مصر لمركز نقل الغاز المحلي لأوروبا وعلى الرغم من أن مصر قد تصبح بديل روسيا فإن شركة "روسنيفت" الروسية تمتلك 30% من منطقة الشروق حيث يقع حقل "إيني".











