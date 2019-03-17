تفاصيل افتتاح مصنعين جديدين ببورسعيد باستثمارات 200 مليون دولار

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، مصنعين جديدين لشركة سوميتومو اليابانية بالمنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 200 مليون دولار، وذلك بحضور محافظ بورسعيد عادل الغضبان، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



واستمعت الوزيرة، إلى شرح من أحمد مجدى، رئيس شركة سوميتومو ايجيبت، الذي أوضح أنها إحدى شركات سوميتومو العالمية، والتي بدأت منذ 400 عام فى مدينة كيوتو العاصمة التاريخية لليابان عن طريق مؤسسها سوميتومو، وتعتبر من أحد أكبر 6 كيانات اقتصادية فى دولة اليابان، مضيفا أن سوميتومو تضم 20 مجموعة صناعية وتعمل فى مجالات صناعية مختلفة منها الصناعات الإلكترونية بعدد 234 شركة حول العالم، وإحدى تلك المجموعات تعمل فى مجال الضفائر الكهربائية وتضم 118 شركة منها شركة فى مصر والتى تحتوى على 4 مصانع منهم 3 مصانع بمحافظة بورسعيد ومصنع بمدينة السادس من أكتوبر.



وأشار مجدى إلى أن الشركة توفر قرابة 12 ألف فرصة عمل باستثمارات تتعدى 15 مليار جنيه، وتقوم بالتصدير كافة منتجاتها إلى عدد من الدول منهم انجلترا وفرنسا وايطاليا وروسيا، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى مصر بالتوسع خلال العام المالى المقبل 2019- 2020، وسيتم خلال العام الجارى الانتهاء من إنشاء مصنع جديد للشركة في مدينة 6 أكتوبر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويوفر 3500 فرصة عمل.



وعقب ذلك، تفقدت الوزيرة، مصنع شركة "تي سي أي" سنمار الهندية، الرائدة في مجال صناعة البتروكيماويات، واستمعت الوزيرة، إلى شرح من شريف المنوفي، المدير التنفيذى للشركة، والذى أوضح أن الشركة تعد أكبر استثمار هندى في مصر حيث بلغت حجم استثماراتها نحو 1.5 مليار دولار، وقامت مؤخرا بتوسعات بنحو 300 مليون دولار، خلال العامين الماضيين بعد إصدار قانون الاستثمار لتصبح الشركة من كبريات الشركات فى الشرق الأوسط لانتاج البتروكيماويات.



وأكد "المنوفي" أن الشركة تلتزم بكافة المتطلبات البيئية والسلامة والصحة المهنية، كما لها دور فى مجال المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الشركة قامت بعمل مجمع للصناعات التكميلية والصغيرة ويعمل بها نحو 2000 عامل مباشر ووفرت 800 فرصة عمل غير مباشرة.



وتفقدت الوزيرة، مصنع كابسي للدهانات والتى تبلغ استثماراته مليار جنيه، ويوفر 1650 فرصة عمل، ويصدر إلى 62 دولة، ويستهدف المصنع اجراء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل انشاء مصنع جديد، كما زارت مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات سيارات النقل، والذى يعد المصنع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لإنتاج إطارات السيارات، ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، على 4 مراحل، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 3 مليارات جنيه، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.



واستمعت الوزيرة، لشرح من محافظ بورسعيد، حول إنشاء منطقة الـ 118 مصنعا، والتى ستتضمن عددا من المشروعات للشباب، وتتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 مترًا مربعًا.



وعقب ذلك، توجهت الوزيرة، إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تتضمن المنطقة 82 مشروعا منهم 45 مشروعا صناعيا و17 مشروعا تخزينيا و20 مشروعا خدميا، وبلغت إجمالي رؤوس أموال المشروعات مليار دولار، والتكاليف الاستثمارية 2.4 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 35 ألف فرصة عمل، وقامت المنطقة بالتصدير خلال العام المالي الماضي بنحو 1.3 مليار دولار منهم مليار دولار خارج مصر، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي تضمها المنطقة الحرة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستلزمات البناء والخدمات البترولية والخدمات الملاحية.



وأوضحت الوزيرة أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، وذلك بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.



وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والانتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.



وأوضحت الوزيرة أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.2 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال شهر فبراير 2019 نحو 1.09 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية زيادة عن شهر يناير 2019 بنسبة 38 %.



وتفقدت الوزيرة، مصنع مجموعة شركات اللوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد، واستمعت، إلى شرح من حسام جبر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والتي تقوم بتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بمختلف أنواعها مع التصدير بالكامل إلى خارج البلاد، وتبلغ التكاليف الاستثمارية نحو 58 مليون دولار، ويعمل بالمصنع 9111 عاملا، وقامت بالتصدير خلال العام المالي الماضي بنحو 136.5 مليون دولار.



وقامت الوزيرة بجولة داخل فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، لمتابعة أعمال الانتهاء من كافة التجهيزات فى الفرع، قبل بدء العمل به رسميا خلال الفترة المقبلة، وعقدت الوزيرة، لقاء بالمستثمرين فى بورسعيد، وناقشت معهم زيادة الاستثمارات، وأكدت، أن الوازرة تعمل على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.



وأكد حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.