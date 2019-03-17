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الأحد 17/مارس/2019 - 01:14 م

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر
علي عبدالله
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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot
شاهد بث مباشر لمباراة فولهام وليفربول اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 التى ستقام على ملعب كرافين كوتاج، فى الساعة الرابعة والربع.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

يتطلع فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط من أجل إعتلاء قمة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام مانشستر سونايتد بسبب مواجهات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

ويسعى الدولى محمد صلاح، جناح "الريدز"، لكسر الصيام التهديفى غير المسبوق مع فريقه منذ انضمامه فى صيف 2017، حيث لم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات فى جميع المسابقات.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

ليفربول يفتقد في لقاء اليوم لجهود جوردان هندرسون بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء بايرن ميونخ بدوري الأبطال، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي، ويمنى محمد صلاح النفس لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 74، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot


وأكدت وسائل إعلام إنجليزية أن لعنة آلان شيرار، أسطورة المنتخب الإنجليزى ونادى نيوكاسل، حلت على الفرعون المصرى، الذى يعد أسرع لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يصل للهدف رقم 50، وهو الرقم الذى عجز «مو» عن كسره خلال الفترة الماضية، حيث يملك 49 هدفاً.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

وعلق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول الإنجليزى، عن «صلاح»، بعد صيامه التهديفى، وقال: «صلاح فعل كل شىء صحيح من الجانب الخططى والفنى فى مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة وخلال المباريات الماضية، ولا يجب تقييمه حسب الأهداف فقط».
يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر.. yallashoot

ويدخل فولهام المباراة متمسكاً بأمل بسيط فى البقاء بالبريميرليج، رغم سلسلة الهزائم خلال آخر ست مباريات، وتسع هزائم خلال آخر 10 مباريات، ولكن ستصطدم طموحاتهم بآمال «الريدز»، الذى يسعى لاستعادة الصدارة مجدداً من مانشستر سيتى، الغائب عن هذه الجولة بسبب مشاركته فى منافسات كأس إنجلترا.

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