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الأحد 17/مارس/2019 - 01:14 م

مدير أمن البحر الأحمر يكرم الأم المثالية

مدير أمن البحر الأحمر
علي عواد
dostor.org/2555696

كرمت مديرية أمن البحر الأحمر الأم المثالية على مستوى المديرية، وذلك في احتفالية أقامتها بديوان عام المديرية، بحضور اللواء أشرف حشيش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية واللواء إسماعيل البرتاوي رئيس قطاع الأمن العام بمحافظة البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقدم مدير الأمن هدية وشهادة تقدير للسيدة "جميلة مصلح صالح" الموظفة بالمديرية، والتي فازت بالأم المثالية لهذا العام بمديرية أمن البحر الأحمر، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعي والإنسانى وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

كما كرمت المديرية عددًا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين المشهود لهم بالكفاءة بمديرية أمن البحر الأحمر؛ نظرًا لما قدموه من جهد وأداء متميز في العمل خلال الفترة الماضية بهدف دعم الجانب المعنوى لهم، ومنحهم شهادات التقدير.

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