تحقيقات النيابة في وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بعقار بشارع السبع بنات في عزبة خير الله يمتلكه أحدهم في استجابة لهوس آخرين بالآثار والاتجار فيها.



وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم العثور على حفرة بعمق 20 متر، وبجوارها أحبال وسلالهم وأدوات الحفر، وعقب ذلك تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة عامل أثناء ذلك وتوجه أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، وتم ضبطهم واستدعاء زوجة المتوفي.



واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتوفي التي أكدت أن زوجها عامل بناء، ويوم الواقعة اكتشفت وجود أربعة رجال يرمون بجثته أمام المنزل، حيث شعر بهم عدد من الجيران وتم ضبطهم، واعترفوا لها أن زوجها اشترك معهم في الحفر أسفل منزل من أجل التنقيب عن الآثار ثم عقب ذلك أصيب بأزمة في التنفس وتوفى، ودون أن يخبروها المزيد فقررت الإبلاغ عن الواقعة لكشف ملابساتها.



كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدوا الواقعة وأنهم وراء التنقيب عن الآثار وسبق أن قاموا باستخراج قطع آثرية من عقار أخر موضحين أنه أثناء الحفر توفى صديقهم فلم يجدوا أي شيء سوى التوجه به لمنزله في منطقة أوسيم، دون إخبار أحد من عائلته حتى لا يفتضح أمره ولكن الأهالي أمسكوا بهم، وانكشف أمرهم.



وجاء في مناظرة النيابة لجثة العامل أنه رجل في العقد الخامس من العمر، وتبين عدم وجود أي إصابات في جسده، ويحتمل أن أزمة قلبية وراء الوفاة، وقررت التحفظ على الجثمان للتشريح.



وكان رجال مباحث القاهرة، نجحوا في القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بمصر القديمة، وتم ضبط بحوزتهم أدوات التنقيب.



وعلى الفور تم استهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار ملك المتهم الأول.



كما عثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن "صاروخ قطع، هيلتى، ماكينة لحام كهربائية، كوريك، خرطوم شفط مياه".



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأمر بعرضهم على النيابة للتحقيق.