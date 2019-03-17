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اقتصاد
الأحد 17/مارس/2019 - 12:06 م

رئيس الشعبة العامة للاتصالات يطالب بتعديل قانون الغرف التجارية

إيهاب سعيد، رئيس
إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات
دعاء أبو العزم
dostor.org/2555526

طالب إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات، بتحويل دور الغرف التجارية من دور الاستشاري فقط، لتصبح كافة قرارات الغرف التجارية في مختلف المحافظات إلزامية ويجب تنفيذها.

وأوضح "سعيد" في تصريحات له، اليوم الأحد، بأن هذا المطلب يستوجب الحرص على إجراء تعديلات في بعض مواد قانون الغرف التجارية القديم، بشكل يتناسب ومتطلبات الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الغرف التجارية هو بيت التجار، وهو أدرى بهموم ومشاكل ومتطلبات أعضائه، وعلى الجهات التنفيذية أن تعلم ذلك حرصا على المصلحة العليا لكافة أطراف المنظومة الاقتصادية بدأت من المُنتج والتاجر وحتى المستهلك.

وأكد أن تعديل هذه المادة سيعطي صلاحيات أكبر للغرف التجارية، وسيعمل على زيادة دورها التنظيمي للأسواق، ولم يقتصر على تحصيل الرسوم فقط، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة يواجهها القطاع التجاري، هي تنسيق التراخيص والقضاء على عشوائية المشروعات، بحيث يكون متماشيا مع عدم الممارسات الاحتكارية، قائلا: "كل الناس بتفتح أي مشروع في أي مكان".

وأوضح أن كافة المشاكل التي عانى منها التجار خلال الفترة السابقة، كانت نتيجة أن الغرف التجارية، الذي هو بيت التجار، يفاجأ بقرارات اقتصادية سواء متعلقة بالظرائب أو قرارت تنظيمية، دون الرجوع للغرف التجارية، مضيفا أن التجار هم الحلقة المظلومة في النهاية، لأنهم يصطدمون بالمستهلك مباشرة، وبالتالي يتم اتهام تجار كثيرين بالجشع والاحتكار في بعض أزمات لا ناقة لهم بها ولا جمل.

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