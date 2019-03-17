تأجيل جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية للأربعاء المقبل

كشف النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأجيل موعد جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية إلى يوم الأربعاء المقبل، بدلًا من غدًا الاثنين الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.



وأضاف الطماوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد 6 جلسات استماع علي مدار أسبوعين علي أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتنتهي يوم الخميس 28 مارس، مشيرًا إلي أنه يعقب ذلك جلسات الاستماع وأسبوعًا آخر للمناقشة والمداولة داخل لجنة الدستورية والتشريعية ثم يخصص الأسبوع الأخير من الـ60 يومًا لإعداد الصياغة النهائية للجنة حول التعديلات الدستورية.