تجديد حبس بائع سجائر مزق جسد شقيقه حتى الموت بالدرب الأحمر

جددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة؛ لاتهامه بتمزيق جسد شقيقه الأصغر في منطقة الدرب الأحمر حتى الموت.



وكشفت تحقيقات النيابة أن البداية كان بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب في منطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي انتقلت على الفور لمناظرة الجثة.



انتقل المستشار مصطفى ذكرى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى سامي محمد، صاحب "فاترينة سجائر" في منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بخمس طعنات متفرقة في الجسم، حيث تبين أن هناك طعنة غائرة في الفخذ تسببت في قطع الشريان الرئيسي المغذي للدم، كما تبين وجود طعنة نافذة في الرأس، وتم التحفظ على سلاحين أبيض- مطواة، وكزلك.



وأكد المتهم رزق محمد، صاحب "فاترينة سجائر"، في اعترافاته أمام النيابة، أن المجني عليه دأب على معاكسة زوجته، وهي اعتادت الشكوى منه ومن سلوكه معها، وأنه دائم التحدث عنها بسوء مع الناس والجيران وعندما كان يواجهه كان ينكر ويسبها بأبشع الألفاظ، ويوم الواقعة أخبرته زوجته أن شقيقه خدرها وتعدى عليها جنسيًا، وأخبرها أنه صورها ليبتزه، فأراد الانتقام لشرفه و"التعليم عليه" فقط غير قاصدًا قتله، موضحًا أن شقيقه يستغل عاهته حيث إنه لديه بتر قديم في الذراع، ويعتقد أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأحضر كزلك، وتوجه إليه في شارع سكة الشبولي ووجّه له عدة ضربات في الجسم فجأة فلم يستطع مقاومته، وقتله أمام المارة، وقال: "استغل عاهتي وعاشر مراتي وكنت عايز أعلم عليه مش أموته".



واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتهم، التي أكدت بالفعل أن شقيق زوجها تمكن من تخديرها، وإقامة علاقة جنسية كاملة معها تحت تأثير المخدر، وصورها واستمر في ابتزازها، فأخبرت زوجها للتخلص من الفضيحة، ولكنها لم ترَ أيا من هذه الفيديوهات وكانت تعتقد أن المجني عليها كان يستفزها فهي لم تشعر بشيء.



واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المجني عليه التي أكدت عدم صحة دفاع المتهم، مؤكدة أن هناك خلافات متعددة بينه وبين شقيقه، بسببب خلافات حول إرث محل في المنطقة، وأن خلافاتهما وتشاجرهما مستمر منذ فترة، مؤكدة أنه لا توجد فيديوهات مصورة لزوجة المتهم كما ادّعى.



واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود الذين أكدوا أن الشقيقين اعتادا التشاجر منذ فترة، خاصة أن زوجة المتهم سيئة السمعة، ووجود كلام عليها في المنطقة، خاصة عقب تشاجرهما معًا في السابق على أن المتهم تعدى عليها جنسيًا وقام بتصويرها عارية.



وقررت النيابة التحفظ على سلاحي الجريمة، والتحفظ على الجثمان، وتشريحه، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.