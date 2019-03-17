Yalla Shoot مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت salah .. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام  بث مباشر momo salllah

بثا حصريا على الدستور مباريات اليوم الاسبت 17-3-2019 قمة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الاحد في البريميرليج يلا شوت أون لاين في بطولة الدوري حيث يحتل فولهام المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في خمس وخسر 21 مباراة.

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مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت salah .. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام Kora star بث مباشر momo salllah التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

يغيب عن فريق ليفربول في المباراة ضد فولهام 3 لاعبين اعتاد الفريق على غيابهم في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، هم المدافعين جو جوميز وديان لوفرين ومتوسط الميدان تشامبرلين، بالإضافة إلى جوردان هندرسون لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت salah .. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام Kora star بث مباشر momo salllah يبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الريدز روبيرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني.

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