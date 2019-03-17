تراجع خسائر "بوليفارا" إلى 6.4 مليون جنيه خلال 2018

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إن اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، أسفر عن اعتماد صافي خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31122018 بـ 6.441 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي خسائر بـ 17.541 مليون جنيه، وذلك بنسبة تراجع قدرها 63.28%.



وأرجعت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم، تراجع الخسار إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها دون أيه أعباء لإعادة التشغيل، وذلك في الفترة من يناير لديسمبر 2018، أيضا زيادة الإيرادات من 40.400 مليون جنيه إلى 58.708 مليون جنيه بالمقارنة بالفترة السابقة، كما انخفض التدفق النقدي إلى أنشطة التشغيل للاستغلال الأمثل للطاقة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.