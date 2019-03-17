شرطة نيوزلندا: منفذ هجوم كرايست تشيرش تصرف بشكل فردي

ذكرت الشرطة في نيوزلندا، اليوم الأحد، أنه يعتقد أن منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش تصرف بشكل فردي.



وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أن البرلمان سوف يكرم أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي بعد غد الثلاثاء، وأنه سيتم تسليم الجثث إلى ذويهم بحلول الأربعاء.



كما تابعت أرديرن أن هناك أسئلة أخرى يجب الإجابة عليها حول دور مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" والذي استخدم لقطات حية للهجوم، مشيرة إلى أن هذه المنصات لها مدى واسع وهي مشكلة لا تتعلق ببلادها وحدها.



يشار إلى أن السلطات قد وجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل أمس السبت إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عامًا).