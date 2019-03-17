ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح

حصلت "الدستور" على أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس في مطروح، حيث ارتفع عددهم إلى 18 مصابًا.



والمصابون هم: "عفاف يوسف السيد، آمال حمدي فؤاد، وفاء إبراهيم سيد، جهاد عاطف عبدالله، زينب عبدالوهاب محمد، دميانه سيد سند، فيفيان مجدي سليم، المهم فكري محمد، زينب عبدالحميد محمد، محمد فتحي شرف الدين، ياسمين محمد عبدالله، السيد أحمد عمران، مي محمد على، ابتسام عاصم ربيع، أحمد محمد السيد، محمد أحمد أحمد، اسراء محمود الجبالي، نورهان لطفي عبداللطيف" وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.



وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن جميع المصابين أجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة فور وصولهم إلى مستشفى رأس الحكمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة المختصة.