ضبط مسجل متهم بتحويل مسكنه إلى مصنع أسلحة نارية بأطفيح

تمكن رجال الشرطة بالجيزة من القبض على مسجل خطر، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بأطفيح، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة وأدوات التصنيع.



وعقب ورود رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد بتصنيع "عيد.س" 52 سنة مسجل خطر، سابق اتهامه في 13 قضية، للأسلحة النارية داخل مسكنه، تم الحصول على إذن من النيابة وإعداد كمين للمتهم.



وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 3 بنادق خرطوش مفككة، وفردين خرطوش، و3 دبشك منفصل، و4 صفائح منشار حدادى، وصاروخ حدادى، واسطوانات صاروخ مختلفة الأحجام، و6 ياي مختلف الأشكال والأحجام، و5 إبرة ضرب نار، وأدوات أخرى تستخدم فى التصنيع، وأجزاء من أسلحة معدة للتصنيع.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لتصنيع الأسلحة والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.