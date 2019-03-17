السيسي: هل شبابنا قادر على قيادة مؤسسات الدولة؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حديثة اليوم بفعاليات الجلسة الافتتاحية من ملتقى الشباب العربي الإفريقي، المنعقد في مدينة أسوان، أنه لابد أن تنعقد المؤتمرات في فترات متقاربة، مشيرًا إلى أن ابتعاد الفترات بين المؤتمرات المنعقدة تأتي بنتائج غير مرضية.



وأشار إلى أن المؤتمرات تمثل التواصل وتطوير الأفكار التي تتطور وتتفاعل وتفرز نجاحات، تثير العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها حول " هل هؤلاء الشباب جاهزين وقادرين بالتأهيل والمعرفة على قيادة مؤسسات الدولة ؟".



وتابع هذا ما جعلنا نرعى برنامج رئاسي لتدريب وتأهيل الشباب، ثم طورنا الموضوع لإقامة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، كي تكون منصة للارتقاء بالشباب وكي يحظوا بالفرصة وتكون بمثابة الوعاء الذي يتم استقطاب الكوادر من خلاله لصالح الوظائف العليا للدولة.



يذكر أن فعاليات الجلسة الافتتاحية من ملتقى الشباب العربي الإفريقي المنعقد في مدينة أسوان، تعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من وزراء الشباب والرياضة في الدول الإفريقية، و1500 شاب عربي وإفريقي، وتعقد الجلسة الافتتاحية للملتقى تحت عنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".



وتشهد مدينة أسوان وصول الوفود المشاركة في الملتقى من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الدولية، وخاصة الإفريقية والعربية، كونه الحدث الأهم الذي يجمع بين المنطقتين الإفريقية والعربية.