استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب انتحر في كافيه بعين شمس

استعجلت نيابة عين شمس الجزئية، تقرير الطب الشرعي في انتحار شاب عقب طرده من المنزل.



البداية عقب تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا ومعلقة في سقف مخزن بكافيه، فانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره ملفوف حول رقبته "كوفية"، وتم نقله إلى المشرحة.



وكشفت التحقيقات الأولية بعد سماع شهادة جيرانه وصاحب الكافية، أن الشاب يعمل في الكافية منذ فترة، وقبل الحادث بأسبوع نشبت مشادة كلامية بينه ووالده قام على أثرها الأخير بطرده من المنزل، فحاول الرجوع مرة أخرى للمنزل لكن والده رفض، فأصيب بحالة نفسية سيئة وأقدم على الانتحار باستخدام "الكوفية".



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.