السيسي: مؤتمرات الشباب فرصة عظيمة لتواصل الدولة والشباب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة عظيمة للدولة والشباب للتواصل مع بعضهم البعض.



وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي المنعقدة تحت عنوان (منتدى شباب العالم..آفاق جديدة) ـ إن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب جاء لمساعدة الشباب على القيادة، مشيرا إلى أن التحديات التى تواجه الدول العربية والأفريقية واحدة فى معظمها ولابد من مواجهتها.



وأوضح أن فكرة منتدى شباب العالم جاءت للتواصل مع كافة فئات الشباب حتى نسمع ونتحدث مع بعضنا البعض، مؤكدا أهمية استمرار هذه المؤتمرات وأن تكون على فترات متقاربة حتى يمكن تحديد الهدف المرجو منها.



ورحب الرئيس السيسي بكل الشباب المتواجد اليوم على المنصة ولهم كل التحية والتقدير على حديثهم الرائع والأفكار التي قدموها، مضيفا أن الشباب تحدث عن منتدى الشباب كفكرة ولكنني سأتحدث عنها من منظور المسئول فخلال السنوات ما قبل عام 2016 كنت أرى أن هناك مشكلة في التواصل مع شباب مصر.



واستطرد الرئيس السيسي قائلا "فكرت في عقد لقاء تلفزيوني كل أسبوع للتواصل معهم ولكنني وجدت أنه أمر غير كاف، وأيضا فكرت في التواصل عن طريق الصحف ووسائل الإعلام وخاصة مع التطور ووجود وسائل تواصل جديدة ومختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن طرح أحد الشباب فكرة انعقاد مؤتمر للشباب للتواصل معهم".