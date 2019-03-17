عميد معهد تدريب الموانئ: نعمل على رفع كفاءة العنصر البشري

قال الدكتور أحمد أكرم، عميد معهد تدريب الموانئ، إن التوجه الدولي نحو التنمية المستدامة في الموانئ يتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة ومعالجة أثار تلوث البيئة والتحول إلى النظام الرقمي.



وأوضح أن أهمية الاستثمار في الموانئ يشير إلى محاور عديدة منها التنمية المعلوماتية أو البنية التحتية للموانئ، من طرق وأرصفة بخلاف الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يعمل عليه معهد تدريب الموانئ في تأهيل العنصر البشري عبر التعاون مع جهات عالمية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للنقل واللوجيستيات.



ويناقش المؤتمر عدة محاور - مشروعات الاستثمار المستدام، الإجراءات المالية والقانونية، أهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة - أحدث الإبداعات والابتكارات التكنولوجية في الموانئ - الاستثمار البيئي في الموانئ والمردود الاقتصادي - العلاقة بين الاستثمار المستدام والتكامل بين المدينة والميناء - أهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية المواني 2030 - الاستثمار بالموانئ-قصص النجاح وفقا لرؤية 2030.



ويصاحب المؤتمر المعرض الدولى السنوى للمعدات والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال خدمات الموانىء والنقل البحري ونظم المعلومات والحاسبات، ويعتبر معرض المعدات والخدمات البحرية أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال النشاط البحري في مصر وعلى مستوى الدول العربية، وهو ما يتيح الفرصة لعرض المستجدات في تكنولوجيا حديثة مستخدمة في مجال صناعة النقل البحرى والموانىء للشركات والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.



ويهدف المؤتمر إلى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانىء البحرية واللوجيستيات، بما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات الموانىء والشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يعتبر مارلوج أحد المناسبات الفريدة لتجمع أكبر عدد من صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات والتوقعات، مما يساعد في الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغييرات، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط.



وتقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هذا المؤتمر سنويا لزيادة الاستفادة من التقنيات والمستجدات المتلاحقة والحديثة للحاق بركب التطور في المجال البحرى الدولي وخاصة في قطاع الموانىء والمجتمع اللوجيستي. لاسيما وأن حجم التجارة العالمية يتأثر إيجابيا بمدى التنمية والإبداع للمساعدة في إدارة الموارد من خلال نهج أكثر استدامة وفاعلية.