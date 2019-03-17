ننشر أمر إحالة فني سيارات طعن سيدة لسرقتها في الطالبية

أمر المحامي العام لنيابات العمرانية، اليوم الأحد، بإحالة فني سيارات إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالشروع في قتل سيدة لسرقة منزلها في الطالبية.



وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم محمد مصطفى حسن مهدي، 27 عامًا، فني سيارات، بأنه شرع في قتل المجني عليها "فاطمة الزهراء" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها فتسلق لشرفة منزلها ودلف داخلها وما أن ظفر بها فكمم فاها وسدد لها ثلاث طعنات بالبطن قاصدًا من ذلك قتلها وإزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي تسببت في إفقادها الوعي إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليها بالعلاج.



كما أن المتهم سرق المنقولات الموجودة بمنزلها إلى جانب 4 هواتف محمولة مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا من مسكنها حال حمله سلاح أبيض "سكين" وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات، وحاز بدون ترخيص سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.



وجاء في قائمة أدلة الثبوت أقوال فاطمة الزهراء ربيع السيد مشالي، 41 عامًا، أخصائي تشغيل وصيانة بمصلحة الكفاية، أنها تفاجأت بالمتهم في صالة شقتها وقام بتكميم فاها وأشهر سلاح أبيض في وجهها وتمكن من سرقة هاتفها المحمول ممسكًا بيدها وما أن استغاثت قام بطعنها عدة طعنات بالبطن حتى فقدت وعيها قاصدًا من ذلك قتلها.



وقال سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، إنه ورد إليه بلاغًا بالواقعة، وبانتقاله لمكان الحادث وجد قطع بسلك شرفة غرفة نومها، وبإجراء التحريات السرية توصلت لقيام المتهم بتسلق غرفة النوم وسرقة هاتفها المحمول وعندما استغاثت عقد العزم على قتلها موجهًا لها ثلاثة طعنات في الجسم حتى فقدت الوعي.



وجاء في ملاحظات النيابة العامة أن المتهم أقر بأنه قام بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها بالإكراه باستخدام سلاح أبيض بحوزته وطعن المجني عليه محدثًا إصابتها.



وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الهرم أنه بالكشف الطبي على الشاهدة الأولى تبين وجود جروح طعنية بالبطن وسحجات متفرقة بالصدر والوجه، وتبين من إجراء معاينة النيابة أن سطح العقار هو محل تسلق المتهم حيث أنه ملاصق لشرفة المجني عليها.