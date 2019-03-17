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الأحد 17/مارس/2019 - 11:44 ص

النرويج: ندعم خفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب بالتعاون مع مصر

النرويج: ندعم خفض
دعاء جابر
dostor.org/2555460

قالت انجرد هوج، ممثلة عن سفارة النرويج، إن دولتنا تدعم المشروعات التي تدعم الشباب وتشغيلهم لأهميتها في خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق برنامج "أكاديمية التنمية الريفية" للمرة الثانية، المنعقد الآن، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في الفترة ما بين 17-21 مارس الجاري بدعم من مشروع تشغيل الشباب في مصر، أن هناك روابط وتعاون مشترك مع مصر ومنظمة الدولية من خلال دعم المشروعات المختلفة، موضحة ان وزارة الاستثمار بقيادة الوزيرة سحر نصر تؤكد دائما على الإبداع والابتكار في هذا المجال.

وأكدت أهمية وجود تعاون بين القطاعي العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة للشباب.

وأطلق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "أكاديمية التنمية الريفية" للمرة الثانية؛ والتي تقام هذا العام بعنوان "من أجل مناطق ريفية أكثر جاذبية للشباب".

يأتي البرنامج تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في الفترة ما بين 17-21 مارس الحالى بدعم من مشروع تشغيل الشباب في مصر (روابط): خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر الممول من حكومة النرويج.

يشارك في الجلسة الافتتاحية، السفير ستين روسنس- سفير دولة النرويج بالقاهرة، وأيريك أوشلان- القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور حسين جيدان- ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، وجيوفانا سيجلي- مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، والدكتور طارق خليل- رئيس جامعة النيل الأهلية ورئيس المجلس الاستشاري لمبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي وجامعة النيل الدولية، وشروق زيدان-المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET الممول من الاتحاد الأوروبي.

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