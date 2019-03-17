20 شركة بريطانية تبحث فرص الاستثمار في السعودية غدا

أعلن كريس إنيس هوبكينز المدير التنفيذي البريطاني في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، أن وفدًا يضم 20 شركة بريطانية سوف يجري مفاوضات واجتماعات مكثفة مع الجانب السعودي لمدة ثلاثة أيام لبحث فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.



ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد عن هوبكينز قوله، إن الوفد البريطاني سيبدأ اجتماعاته اعتبارًا من غد الإثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل ويضم الشركات الصغيرة والكبيرة المتخصصة في مجموعة من تكنولوجيات الطاقة المتجددة، إضافة إلى الشركات المتخصصة في تحلية

المياه، وحلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والخدمات القانونية والاستشارية.







