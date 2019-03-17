ضحايا جدد لحادث نيوزيلندا الإرهابي من بينهم لاجئ سوري ومهندس

أقام بعض المتعاطفون مع أهالي ضحايا حادث نيوزيلندا، مركز دعم مؤقت يوم الأحد لأقارب ضحايا الحادث، في كلية هاجلي، وهي مدرسة تقع أمام حديقة من مسجد النور حيث قتل أكثر من 50 شخصًا.



يذكر أن من بين ضحايا الحادث الأرهابي الدموي، مهندس طائرات، صاحب متجر وجبات سريعة، موصل طلبات سريعة، حيث كان من ضمن الضحايا عبد الفتاح، مهندس كمبيوتر في الخمسينيات من عمره، وكان فلسطيني الأصل، وهاجر إلى كرايستشيرش من الكويت قبل حوالي 20 عامًا، وفقا لوكالة رويترز.



وأسفر الحادث أيضاعن المزيد من الضحايا، فقد كان من بينهم أيضا، الشيخ موسى، وهو واعظ صومالي في كرايستشيرش في أواخر السبعينيات من عمره، فر من الصومال كلاجئ في عام 1993 إلى نيوزيلندا.



فيما صرح مسئول في شركة طيران نيوزيلندا، بأن من بين ضحايا الحادث، ليليك عبد الحميد، وهو مهندس صيانة الطائرات، في شركة طيران نيوزيلندا، وكان جزءا مهما من الفريق الهندسي في الشركة.



كما قال المتحدث باسم التضامن السوري النيوزيلندي، علي عقيل، بأن من بين ضحايا الحادث الإرهابي، خالد علي، لاجئ سوري آخر، نجا من الحرب الدامية في سوريا ولكنه قتل في نيوزيلندا.