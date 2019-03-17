زيدان: بعض الشباب غير ملم بالفرص الموجودة في الريف

قالت شروق زيدان، المديرة التنفيذية لبرنامج تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، إن البرنامج يأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لدعم المجتمعات الريفية، ورفع الوعي لقاطنيها.



وتابعت زيدان، خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق برنامج "أكاديمية التنمية الريفية" للمرة الثانية، المنعقد الآن، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في الفترة ما بين 17-21 مارس الجاري بدعم من مشروع تشغيل الشباب في مصر (روابط)، أن القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات.



وأضافت:" هناك عدد من التحديات التي يمر بها هذا القطاع، من ناحية البنية التحتية، ووجود عدد من الشباب الغير ملم بالفرص الموجودة في الريف خاصة بالصناعات الزراعية".



ونوهت إلى أن البرنامج يعمل بمشاركة الوزارات المختلفة، من زراعة وتعليم، موضحًا:" نهتم بالتوصية على تطوير المناهج الدراسية والتدريب المهني لتنشئة اجيال قادرة على تنمية مجتمعها".



وبحسب زيدان، فإن مشاركة وزارات الزراعة والتعليم للتنمية الريفية، يأتي من باب الربط بين الوزارات والقطاع الخاص لتنشئة منظومة تنمية متكاملة.



وطالبت جميع المنظمات المشاركة في البرنامج، بالنظر إلى الدروس المستفادة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى ضرورة الخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.



واستطردت:" يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الداعمة، ومشاركة الشباب في المجتمعات الريفية أنفسهم، بحثهم على التفكير بطريقة ريادية لمناطقهم، ومشاكلها، والتوصل لحلول فورية لها".



وأعربت عن شكرها لمنظمة العمل الدولية، على إطلاق برنامج "أكاديمية التنمية الريفية" للمرة الثانية، ودعم تلك المجتمعات.