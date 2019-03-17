حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة في النهضة

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة قبل ترويجها بالنهضة.



كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم: "طارق. م " 24 سنة، "ولاء. ع" والشهير بـ"هدهد" 26 سنة، و"علاء. م" 25 سنة، وأنكروا الثلاثة نية ترويجهم للمواد المخدرة، واعترفوا بتعاطيها فقط.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 21 كيس أستروكس، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.