ضبط 12 مشتبهًا بهم في حملة أمنية بالمنطقة الأثرية

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

‎افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، أول جراج متحرك بالدقهلية، والذي يتسع لـ12 سيارة، في إطار سلسلة من الجراجات التي يتم تنفيذها حاليا وتصل سعة الواحد منها إلى 20 سيارة. ...