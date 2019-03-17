ضبط 12 مشتبهًا بهم في حملة أمنية بالمنطقة الأثرية
شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام، فأسفرت الحملة في مجهود البحث الجنائي "58 حكم جزئى – 3 خيال وجمال – 12 اشتباه – 5 بائع متجول بدون ترخيص".
وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط "54 كرسي- 2 ثلاجة – 6 استاند - 20 ترابيزة – 3 ميزان – 17 قلب شيشة – 1 ونش – 90 لوح خشب – 4 مدرج فاكهة".
تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.