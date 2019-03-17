حيل بسيطة لتخبئة "الكرش" عند ارتداء الملابس.. اتبعيها

يعتبر "الكرش" من أكثر المشكلات المزعجة لكل فتاه، والتي تظهر بشكل ملفت خلال ارتداء الملابس، وخاصة الفتاه النحيفة التي لا تعاني من الوزن الزائد إلا بروز البطن.



وفي دراسة أجراها موقع" Power of Positivity"، أثبتت أن أسباب بروز البطن بالرغم من نحافة الوزن يرجع إلى الذهاب للنوم بعد تناول الطعام مباشرة، والإكثار من تناول الوجبات السريعة، بجانب شرب كميات كبيرة من المياه والمشروبات الغازية أثناء تناول الطعام، فضلا عن عدم الاهتمام بممارسة بعض التمارين الرياضية حتى وإن كانت رياضة المشي، أو نتيجة للحمل والولادة.



وأشارت الدراسة إلى بعض الحيل التي تساعد كل فتاه على إخفاء ترهلات ودهون البطن ومنها الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة التي تلتصق بشكل مباشر على البطن والتي تسبب في بروزها، مع الحرص على ارتداء الملابس الداكنة كالأسود والنبيتي والزيتي فهي ألوان جذابة ويمكن تنسيقها مع ألوان أحذية وشنط وإكسسوارات تبرز جمالها.



بالرغم من أن أحزمة الخصر تضيف لمسة أنثوية على مظهرك كفتاه إلا أن ارتداء قميص أو بلوزة ووضع الحزام حول البطن يتسبب في بروز البطن، إلا أنه يمكن استبدال الأحزمة بالإكسسوارات الجذابة كالسلاسل والعقود الكبيرة التي تشتت الانتباه عن منطقة البطن، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن ارتداء الملابس المخططة أو المنقوشة بشكل مبالغ فيه لأنها تبرز البطن ولا تناسب أصحاب الوزن الزائد.



ركزي على تنسيق الألوان في ملابسك حتى لا تُظهر شكل جسمك بطريقة سيئة، ركزي دائما على الألوان الداكنة في الجزء العلوي من جسمكِ مقابل الألوان الفاتحة للجزء السفلي، مع ضرورة الابتعاد عن ارتداء الأقمشة التي تلتصق بالجسم، مثل الليكرا، كما يمكنك الاستعانة بالكورسية لتنحيف بطنك بسهولة.



ابتعدي عن ارتداء الكعب العالي والملابس الفورمال، لأن هذه الطريقة تظهر البطن بشكل ملحوظ، ولكن بالإمكان اختيار الفساتين والبلوزات المصممة بكشكشة عند منطقة الوسط والبطن.