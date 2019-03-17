بطل جديد في حادث نيوزيلندا الإرهابي: ركضت وراء المفجر واستخدمت جهاز مسح بطاقة الائتمان

قال عبد العزيز، أحد الناجين من إطلاق النار في حادث نيوزيلندا الإرهابي، عندما تقدم الإرهابي ليفجر نفسه، قمت بالتقاط أول شيء استطعت الوصول إليه، وهو جهاز مسح بطاقة الائتمان، وفقا لصحيفة الجارديان.



كما قام عبد العزيز بالركض وراء المفجر الإرهابي، ولكن المفجر استطاع الهرب وركوب السيارة، التي كانت تنتظره في الخارج أمام المسجد.



يذكر أن حادث نيوزيلندا الإرهابي، قد أسفر عن مقتل ما لايقل عن خمسون شخصا، من بينهم مصريين وعراقي وغيرهم من الجنسيات.