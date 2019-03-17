الهجرة تطلق العدد الثالث من "مصر معاك" اليوم

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثالث من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، التى أصبحت أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.



ورحبت الوزارة بتلقى مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر فى صفحات المجلة حتى تكون صوتا للجاليات المصرية المغتربة.



وخصصت المجلة عددها الثالث للاحتفاء بالمرأة المصرية وتضم في عددها الجديد، الكثير من الأخبار الحصرية عن الوزارة، ونصائح للمصريين الراغبين فى السفر للولايات المتحدة الأمريكية، وعددًا من الأبواب التى تعكس روح الوطن من إنجازات الدولة وكذلك فنون والثقافة المصرية الأصيلة، إضافة إلى آخر مستجدات التواصل مع العلماء والخبراء المصريين حول العالم، فضلًا عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.

