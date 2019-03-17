قررت نيابة الأميرية، اليوم الأحد، حبس صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الأميرية، لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ 756 ألف جنيه وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.