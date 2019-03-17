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الأحد 17/مارس/2019 - 10:06 ص

التعليم العالي تعلن قائمة الخبراء المشاركين في منتدى أسوان

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم
إسراء جمال
dostor.org/2555267

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن جلسات منتدى الشباب بأسوان، سوف تستضيف عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الجامعات والمؤسسات، والمنظمات العالمية المشاركة بالمنتدى.

يأتي ذلك فى إطار استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لإطلاق فعاليات المنتدى العالمي "للتعليم العالي والبحث العلمي.. بين الحاضر والمستقبل" برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة،

يحاضر بالمنتدى حوالى 55 خبيرًا، منهم: بروفيسيور ميتسو أوشى رئيس جامعة هيروشيما، وبروفيسيور لوشيانو ساسو نائب رئيس جامعة سابينزا الإيطالية بروفيسور إريك فواشي رئيس جامعة السوربون أبوظبي، وبروفيسور شيناتاماني ماهاباترا رئيس جامعة جواهر لال نهرو، وبروفيسور بيرسلي ميتكاس رئيس جامعة سيثالونيكي، ود. بكاري ديالو رئيس جامعة الافتراضية الإفريقية، ود. سيجبولت نوردا رئيس منظمة ماجنا كارتا للجامعات الأوربية، ود. محمد الأسود رئيس مجلس جامعات دول البحر المتوسط، ود. رامجوبال راو مدير المعهد الهندى للتكنولوجيا بدلهى، ود. جوي ديدريش نائب رئيس سيسكو، وزجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد، ود. منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الالكترونية، وخالد طوقان رئيس شركة سيسامى، وعدد من الشخصيات المصرية الهامة منهم د. مجدى يعقوب، والمهندس سميح ساويرس.

وأشار د.عبدالغفار إلى أن الهدف من المنتدى هو تسويق وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إلى جانب تنظيم معرضا على هامش فعاليات المنتدى يضم حوالى 85 عارضا لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التى تقدمها الجامعات المصرية فى إطار خطة تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها. وكذا يتضمن المعرض تعريفا بالجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبرامج الأجنبية بالجامعات الخاصة والحكومية، ومشروعات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى مشاركة الهيئات الدولية المعنية بالتعليم العالى، والشركات المتخصصة فى تطوير تكنولوجيا التعليم.

ومن ناحية أخرى أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق موبايل عن المنتدى العالمي للتعليم العالي لمستخدمي هواتف أبل، باسم GFHS، وهي اختصار" Global Forum for Higher Education and Scientific Research" المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

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