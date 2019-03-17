الحوثيون يقصفون مديريتي "حيس والتحيتا" جنوب الحديدة باليمن

ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا قرى ومناطق سكنية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب مدينة الحديدة، ما أسفر مقتل وإصابة 7 أشخاص وتدمير عدد من المنازل.



وقالت المصادر - في تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد - إن "القصف أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين بينهم طفلان في مدينة حيس، فضلا عن تدمير 3 منازل بمنطقة المغاري غرب المديرية، كما استهدف القصف منطقتي الجبلية وقرية القريمة في مديرية التحيتا المجاورة"، مضيفا أن ميليشيات الحوثي عززت تواجدها بآليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية ومنصات صواريخ في منطقة السويق بمحافظة الحديدة.