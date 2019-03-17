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عالم
الأحد 17/مارس/2019 - 09:59 ص

اليابان تطور صاروخا بعيد المدى لمواجهة تطور القوات البحرية الصينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2555259

قررت وزارة الدفاع اليابانية البدء في تطوير أول صاروخ كروز محلي بعيد المدى يمكن تركيبه على طائرة مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الجوي، ويمكنها مهاجمة سفن العدو في حالة وجود تهديد مباشر لأراضي الدولة.

وأوضحت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن هذا هو أول صاروخ من هذا النوع في البلاد، ويأتي هذا القرار ردا على التقدم السريع لقدرة القوات البحرية الصينية على الهجوم، حيث من المقرر أن يصل مدى الصاروخ إلى أكثر من 400 كيلومتر لتعزيز الردع.

وأضافت الصحيفة أنه من المخطط أن يتم تصنيع الصاروخ على أساس صاروخ كروز الأسرع من الصوت ASM3، والذي تم تطويره في عام 2017 ويصل مداه إلى حوالي 200 كيلومتر.

كما كشفت الصحيفة عن أن صاروخ ASM3 تم التشكيك في تطبيقه الفعلي داخل وزارة الدفاع اليابانية بسبب قصر مداه، لهذا لم يندرج ضمن خطة المشتريات لاحتياجات قوات الدفاع الذاتي اليابانية لعامي 2018 و2019، وأضافت أن الإدارة العسكرية في اليابان تتوقع تحسين خصائص سرعة الصاروخ وزيادة مداه وسعة خزان الوقود به.

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