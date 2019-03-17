رئيس كفر شكر "للدستور": نسعى لمشروعات خدمية تتجاوز المليار جنيه

أكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، في حوار خاص "للدستور" على أنه يعكف حاليا على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين عبر مشروعات خدمية يتم إنشاءها وتطويرها على أرض المدينة.



هذا وفضلا عن تشكيل لجان متخصصة في شتى المجالات لرصد المخالفات من خلال المرور على المصالح الخدمية والاستماع لشكاوى المواطنين وحلها فورا طبقا للقانون بهدف شعور المواطنين بالرضا التام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية.





ماذا عن أهم المشروعات الخدمية التي تقام على أرض المدينة؟



يتم الآن إنشاء عددا من المشروعات الخدمية التي تحدث طفرة هائلة وغير مسبوقة على أرض المدينة بقيمة واحد مليار و200 مليون جنيه تشمل مستشفى كفر شكر المركزي وكوبرى المدينة العلوى على طريق بنها المنصور في الاتجاهين وكوبرى اسنيت العلوى للقضاء على الاختناقات المرورية وتعطل مصالح المسافرين في 4 محافظات القليوبية والدقهلية ودمياط وبورسعيد مشيرا إلى إنشاء مركز طبى مطور وتطوير المستشفى المركزي بنظام نموذجى لتوفير كافة الخدمات الطبية والطوارئ لاستقبال مرضى 24 قرية وحوادث الطريق السريع مشيرا إلى إنشاء محطات مياه مرشحة ومعالجة داخل عدد من قرى المدينة فضلا عن إنشاء عددا من المدارس في كافة المراحل التعليمية للقضاء على الكثافات الطلابية وتقريب المسافات بين الطالب والمدرسة لراحة كافة المواطنين في شتى المجالات تطبيقا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل باستمرار على تغيير وجه مصر والنهوض بشعبها للأفضل.



ما رأيكم في شكوى المواطنين من تدنى الخدمات الطبية وعدم افتتاح المسشفى المركزي بعد تطويرها؟



قمت بتشكيل لجنة متخصصة منذ أن وطأت قدمى على أرض المدينة لمتابعة مدى توافر الادوية وتواجد الأطباء في المنشآت الطبية البديلة واحالة عددا من الأطباء وطاقم التمريض للتحقيق بسبب عدم التواجد وتدنى الخدمات قائلا" صحة المواطن عندى فوق كل اعتبار ولن أرض بالتقصير في حق أى مريض" مشيرا أنه تم مخاطبة الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية بضرورة إنهاء المستحقات المالية المتأخرة لمقاول أعمال تطوير المستشفى والبالغ قيمتها 23 مليون جنيه مضيفا أنه سيتم العمل على تغيير خط الصرف من قطر 8 بوصة إلى 12 بوصة بهدف استيعاب الصرف الصحى لجميع المصالح الحكومية المجاورة للمستشفى والتى تضم مركز الشرطة والساحة الشعبية ومركز الشباب والمساكن الشعبية موضحا أنه فورا الانتهاء من تلك الأعمال سيتم الافتتاح قبل نهاية العام.



ماذا فعلت في حل مشكلة القمامة التي يعانى منها المواطنون؟



يوجد 9 جمعيات أهلية بكافة قرى المدينة تم عقد اجتماع معهم في حضور عددا من أصحاب المشاركات الشعبية لوضع نظام عمل يضمن رفع القمامة من المنازل الشوارع بصفة يومية دون عناء للمواطن مشيرا إلى انه يتم رفع 120 طن قمامة يوميا من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومى بأبو زعبل بمدينة الخانكة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.





رصدنا معاناة 500 أسرة من انتظار كارثة مرتقبة بسبب وجود مياه جوفية أسفل عمارات الاسكان الاقتصادى ؟



فور علمي بالمشكلة انتقلت في التو واللحظة إلى تلك العمارت وتبين بالفعل وجود مياه راكدة أسفل 5 عمارات داخل البدروم مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط وتبين وجود صدأ بالحديد وشروخ بكمر البدرومات بأماكن مختلفة وتآكل سقوط خرسانى من الأعمدة ومياه بارتفاعات مختلفة وفي حالة تزايد مشيرا إلى انه تم مخاطبة الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية والذى أمر على الفور بابلاغ المركز القومى لبحوث الاسكان وتم المعاينة من قبل أعضاء المركز القومى منوها أننا ننتظر التقرير الرسمى للجنة لاتخاذ الاجراء القانونى حفاظا على حياة المواطنين منوها أن مكتبى مفتوح لاستقبال وسماع شكوى أى مواطن يشعر بضرر في أى مكان.

هل يوجد خطة لوجود حدائق ومتنزهات للمواطنين؟

بالفعل جاري تطوير حدائق المدينة الموجودة على كورنيش النيل بداية من المحكمة حتى نهاية الكورنيش ليكون متنفسا مجانيا للمواطنين مزود بألعاب للأطفال للهو والمرح في أوقات الإجازة والعطلاتيوجد مشكلة كبيرة تواجه الأهالى والسائقين من عدم وجود موقف عمومى للسيارات فما دوركمهذه المشكلة أعمل الآن على حلها من خلال البحث عن مساحة كبيرة من الأرض تصلح للموقف وتكون مناسبة للواطنين لمنع التكدس والاشغالات في مدخل المدينة التي خرج منها اثنان من الضباط الأحرار خالد محى الدين وزكريا محى الدين وعددا من الوزراء والعلماء والشخصيات العامة والوطنية فضلا عن تطوير شعار ومدخل المدينة التي أعمل بكل اخلاص على راحة مواطنيها.